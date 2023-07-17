Важное 17 июля 2023, 10:20 Воздушную тревогу объявили на северо-востоке Украины Воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской, Черниговской и других областях Украины РИА «Новости»

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В Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской и других областях на северо-востоке и в центре Украины утром 17 июля объявили воздушную тревогу. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал оповещения.

В 10:06 сирены зазвучали в Черниговской области, затем в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Сумской, Кировоградской областях, а также на контролируемой киевским режимом территории ДНР и Запорожской области.

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«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — заявили в Киевской горадминистрации.

К тому времени воздушную тревогу на северо-востоке Украины 17 июля объявляли дважды — около двух и восьми часов утра.

Украинские войска 16 июля атаковали Севастополь 10 беспилотниками. Военные сбили их либо вывели из строя средствами РЭБ. Целью ударов могла стать Балаклавская ТЭС.