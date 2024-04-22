Мир 22 апреля 2024, 07:59 Воздушную тревогу объявили на севере Израиля

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Сирены воздушной тревоги заработали на Севере Израиля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сирены прозвучали в Араб-эль-Арамше на севере Израиля», — отметили в ЦАХАЛ.

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Других подробностей армейская пресс-служба не привела.

Новый виток палестино-израильского конфликта начался в октябре 2023 года. За это время Израиль и ХАМАС неоднократно обменивались мощными ударами.

В конфликт также втянулся Иран. США, поддерживающие в этом конфликте Израиль, пригрозили Тегерану ответом. В Вашингтоне подтвердили готовность помогать израильской армии в вопросах обороны.

В середине апреля Иран атаковал Израиль, выпустив по его территории баллистические ракеты.