22 апреля 2024, 07:59
Воздушную тревогу объявили на севере Израиля
Сирены воздушной тревоги заработали на Севере Израиля. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Сирены прозвучали в Араб-эль-Арамше на севере Израиля», — отметили в ЦАХАЛ.
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Других подробностей армейская пресс-служба не привела.
Новый виток палестино-израильского конфликта начался в октябре 2023 года. За это время Израиль и ХАМАС неоднократно обменивались мощными ударами.
В конфликт также втянулся Иран. США, поддерживающие в этом конфликте Израиль, пригрозили Тегерану ответом. В Вашингтоне подтвердили готовность помогать израильской армии в вопросах обороны.
В середине апреля Иран атаковал Израиль, выпустив по его территории баллистические ракеты.
Израиль
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