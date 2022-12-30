Важное 30 декабря 2022, 11:03 Воздушную тревогу объявили на юге Украины Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской и Херсонской областях Украины

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Жителей Одесской, Николаевской и контролируемой киевским режимом части Херсонской области предупредили об опасности. В этих регионах объявили воздушную тревогу, сообщил Telegram-канал оповещения.

Сначала в 09:50 о возможной атаке заявили в Николаевской области, затем в Херсонской и Одесской. Воздушную тревогу объявили на юге страны.

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Ночью взрывы прогремели в городе Запорожье, местные жители услышали не меньше трех хлопков. Кроме того, беспилотники атаковали цели в Киевской области.

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Массированный удар по военным и энергетическим объектам нанесли 29 декабря, ПВО сработала в разных уголках Украины. В Одессе из-за сбоев энергосистемы приостановили работу общественного электротранспорта — по данным администрации, троллейбусы и трамваи не выйдут на маршруты в течение всего дня. В Николаевской области, по словам главы администрации Виталия Ким, пострадала энергетическая инфраструктура Воскресенской общины.