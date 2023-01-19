Мир 19 января 2023, 07:55 Воздушную тревогу объявили на юге Украины Власти Николаевской и Одесской областей объявили воздушную тревогу РИА «Новости»

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В Николаевской и Одесской областях на юге Украины объявили воздушную тревогу. Информация об этом появилась в Telegram-канале оповещения.

Жителей одновременно двух регионов предупредили о возможных ударах с воздуха 19 января в 06:15. Информацию подтвердили в Одесской администрации и на канале Николаевского горсовета. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким объявил, что предупреждение действует на территории всей области.

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Руководитель администрации Николаева Александр Сенкевич объявил в Telegram-канале о воздушной тревоге. Его подписчики рассказали, что услышали два взрыва, некоторые заметили вспышку в небе.

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В среду вечером Вооруженные силы Украины обстреляли поселок шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловки ДНР. Снаряды разорвались около базы «Резон». Глава Горловки Иван Приходько посоветовал местным жителям соблюдать меры безопасности.