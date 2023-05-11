Мир 11 мая 2023, 09:08 Воздушную тревогу объявили на юге Израиля Армия обороны Израиля: воздушная тревога началась на территориях рядом с сектором Газа РИА «Новости»

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Звуки сигналов воздушной тревоги раздались в южных районах Израиля утром 11 мая. Речь идет о территории, которая прилегает к сектору Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

«Сирены прозвучали в кибуце (сельскохозяйственное поселение — прим. ред.) Киссуфим (расположен у границы с сектором Газа — прим. ред). Подробности последуют», — сказано в сообщении.

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Ранее глава Минобороны страны Йоав Галлант заявил, что с начала операции «Щит и стрела» из сектора Газа по Израилю выпустили по крайней мере 400 ракет. По его словам, четверть из них рухнула в секторе Газа, значительная часть — упала на открытой местности.

Галлант подчеркнул, что армия Израиля готова к любому развитию событий. Она «сделает все для победы» вплоть до нанесения мощного удара, уточнил глава Минобороны.