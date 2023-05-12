Мир 12 мая 2023, 11:53 Воздушную тревогу объявили на юге Израиля Армия обороны Израиля: сирены воздушной тревоги прозвучали рядом с сектором Газа Википедия

Читать 360tv в

Сирены воздушной тревоги включились в южных районах Израиля на территориях, прилегающих к сектору Газа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

«Сирены прозвучали в районе, прилегающем к сектору Газа. Подробности последуют», — уточнили в заявлении.

Реклама

В четверг, 11 мая, воздушную тревогу объявили в сельскохозяйственном поселении Киссуфим. В этот же день Минобороны Израиля заявило о выпущенных по стране 400 ракетах с начала операции «Щит и стрела». Такое заявление сделал министр обороны страны Йоав Галлант. Он отметил, часть снарядов сбили ПВО, но несколько боеприпасов ударили по домам. Глава военного ведомства выразил надежду, что в ближайшее время военная операция завершится.

По словам министра, израильская армия готова к любым поворотам событий, она сделает все для победы, вплоть до нанесения мощного удара.