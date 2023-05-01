Мир 01 мая 2023, 03:59 Воздушную тревогу объявили на юге и востоке Украины Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях РИА «Новости»

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Воздушная тревога сработала в ночь на понедельник на юге и в восточных регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, сообщил ТАСС.

Согласно данным ресурса, сигнал тревоги прозвучал после 03:00. Сирены включили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Воздушная тревога работала на всей территории Украины несколько дней назад. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги прозвучал в Черниговской, Сумской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской. Звуки сирены слышали и в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Несколько взрывов прогремели в Павлограде Днепропетровской области 30 апреля после прилета снаряда. После этого взорвались склады с топливом и боеприпасами, которые ВСУ готовили для контрнаступления.