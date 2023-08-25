Мир 25 августа 2023, 22:55 Воздушную тревогу на Украине объявили в пятый раз за день Pxhere

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Пятый раз за день по всей Украине объявляют воздушную тревогу. Об этом свидетельствует информация из онлайн-карт министерства цифровой трансформации республики.

Ранее сигналы тревоги прозвучали по всей стране и не умолкали как минимум полчаса. По данным ресурса, сирену включили в 17:05 и 17:06 в разных областях. Также тревогу объявили по всей территории Украины 24 августа. Сигнал начался в 15:25 по московскому времени.

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В этот же день прогремели взрывы в Ильичевске в Одесской области Украины. Жители региона услышали сигналы тревоги. Еще взрывную волну почувствовали граждане подконтрольного киевскому режиму города Запорожье. За 10 минут в регионе раздалось два взрыва.

Громкие звуки напугали жителей Измаила в Одесской области. Мощные взрывы прогремели спустя полтора часа после начала сигналов воздушной тревоги.