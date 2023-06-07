Мир 07 июня 2023, 18:25 Воздушное пространство могут частично открыть на Украине — СМИ «Страна.ua»: Козицкий допустил открытие аэропорта в Львовской области РИА «Новости»

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На Украине могут открыть воздушное пространство, но частично. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий, его слова привело украинское издание «Страна.ua».

«Может быть запущен львовский аэропорт. Такой вопрос поднимался. Надеемся получить безопасный гуманитарный коридор подобно зерновому», — сказал он.

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Львовские власти, по его словам, надеются, что в регионе обеспечат функционирование гуманитарного коридора и аэропорт снова начнет работу.

Сигналы воздушной тревоги заработали на украинской территории утром 7 июня. Сирены включили в Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Волынской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской и других областях страны.

Несколько взрывов прогремело ночью в Днепропетровской и Харьковской областях. Ранее из-за взрывов в столице Украины объявили воздушную тревогу. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал о взрывах в городе. Сирены сработали в Днепропетровской и Полтавской областях.

Российские силы совершили комбинированную атаку на территории Украины в ночь на 1 июня. Удар нанесли по ракетным комплексам и ангарам с военной техникой в Киеве. За несколько минут в городе раздалось около 10 взрывов. В Днепровском районе произошел пожар.