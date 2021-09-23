Воздушное пространство Алжира закрыли для марокканской авиации

Алжир закрыл свое воздушное пространство для гражданской и военной авиации Марокко. Об этом сообщил RT со ссылкой на «Алжирское радио».

Решение было принято Высшим советом безопасности Алжира по итогам заседания под председательством президента Абдельмаджида Теббуна. 24 августа Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко. При этом в правительстве Марокко заявили, что страна остается «надежным и верным партнером алжирского народа».