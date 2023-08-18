18 августа 2023, 13:27
Воздушная тревога зазвучала по всей Украине
Сигналы воздушной тревоги включили по всей Украине днем 18 августа
Сигналы воздушной тревоги днем 18 августа раздались на всей территории Украины. Об этом сообщил ресурс по оповещению населения.
Жителей Киева предупредили об угрозе с воздуха в 13:18. Через четыре минуты тревогу объявили в остальных регионах страны. Людям рекомендовали отправиться в укрытия.
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Незадолго до этого власти украинской столицы предупредили людей о громких звуках из-за работы саперов. В пятницу, 18 августа, они должны ликвидировать взрывоопасные предметы в Вышгородском районе.
Воздушную тревогу в городе отменили в 13:35. Аналогичные сообщения через пару минут прозвучали в Киевской, Сумской, Ивано-Франковской, Ровненской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской областях, а также в находящейся под контролем киевского режима части Донецкой области.
Ранее украинские хакеры атаковали номера жителей Крыма. Людям стала приходить информация о якобы начавшейся воздушной тревоге на Крымском мосту.
Украина
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