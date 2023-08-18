Важное 18 августа 2023, 13:27 Воздушная тревога зазвучала по всей Украине Сигналы воздушной тревоги включили по всей Украине днем 18 августа РИА «Новости»

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Сигналы воздушной тревоги днем 18 августа раздались на всей территории Украины. Об этом сообщил ресурс по оповещению населения.

Жителей Киева предупредили об угрозе с воздуха в 13:18. Через четыре минуты тревогу объявили в остальных регионах страны. Людям рекомендовали отправиться в укрытия.

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Незадолго до этого власти украинской столицы предупредили людей о громких звуках из-за работы саперов. В пятницу, 18 августа, они должны ликвидировать взрывоопасные предметы в Вышгородском районе.

Воздушную тревогу в городе отменили в 13:35. Аналогичные сообщения через пару минут прозвучали в Киевской, Сумской, Ивано-Франковской, Ровненской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской областях, а также в находящейся под контролем киевского режима части Донецкой области.

Ранее украинские хакеры атаковали номера жителей Крыма. Людям стала приходить информация о якобы начавшейся воздушной тревоге на Крымском мосту.