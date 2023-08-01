Мир 01 августа 2023, 15:54 Воздушная тревога в третий раз за день прозвучала во всех областях Украины Воздушную тревогу в третий раз за день объявили на всей Украине 1 августа Пресс-служба Минобороны

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Воздушную тревогу снова объявили во всей областях Украины, сообщило местное издание «Страна.ua». Это уже третий раз в течение 1 августа.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, первый раз сигналы прозвучали в 15:16 в Харьковской области, в течение 15 минут тревогу объявили уже по всей стране.

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Минувшей ночью местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове и последующих за этим перебоях с электричеством и водой в нескольких районах города. Подробностей о последствиях взрывов ни городские власти, ни издания не привели.

Вечером 31 июля взрывы произошли и в Купянске. Также появлялись данные о взрывах в Кривом Роге.