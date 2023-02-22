Мир 22 февраля 2023, 08:17 Воздушная тревога раздалась в нескольких регионах Украины Воздушная тревога раздалась в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины

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Сигналы воздушной тревоги утром 22 февраля раздались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Тревога раздалась в вышеперечисленных регионах в 07:15 по московскому времени. По данным Telegram-канала «Воздушная тревога» уже в 07:43 и 07:44 и 07:47 сигналы перестали звучать.

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Утром в среду стало известно и о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли Дебальцево. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) националисты выпустили по населенному пункту шесть ракет.

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Удары наносились после 00:00 из Константиновки. Также ВСУ обстреляли Кировский район Донецка и поселок городского типа Александровка.