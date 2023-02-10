Важное 10 февраля 2023, 07:42 Воздушная тревога раздалась на востоке Украины Воздушная тревога раздалась в Днепропетровской и Харьковской областях Unsplash

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Сигналы воздушной тревоги утром 10 февраля услышали жители Днепропетровской и Харьковской областей Украины. Также она началась на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об это стало известно из данных онлайн-карты Минцифры страны.

Воздушную тревогу в этих регионах объявили в 06:32 по московскому времени. Известно, что объекты энергетической инфраструктуры оказались повреждены в городе Запорожье. Об этом заявил секретарь местного горсовета Анатолей Куртев в своем Telegram. По его словам, в течение часа зарегистрировали 17 ударов. Это наибольший показатель с февраля 2022 года.

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Накануне поздно вечером сирены прозвучали в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской областях Украины. Кроме того, власти объявляли тревогу в подконтрольных украинским властям частях ДНР и Запорожской области.

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Также появлялась информация о том, что в Запорожье были слышны взрывы, там сработала система ПВО. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак сообщал о взрывах на окраинах Днепра.