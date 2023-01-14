Мир 14 января 2023, 14:04 Воздушная тревога прозвучала в восточных областях Украины УНИАН: в восточной части Украины снова объявлена воздушная тревога РИА «Новости»

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Жители восточных и центральных областей Украины вновь услышали сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщили в Telegram-канале издания УНИАН.

В сообществе опубликовали карту Украины, на которой отмечены оказавшиеся в опасности регионы страны. Согласно изображению, воздушная тревога прозвучала почти на всей территории правой части государства. Сигнал опасности раздался в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, а также в ряде российских регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.

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Авторы издания призвали жителей этих территорий перейти в укрытия.

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Кроме того, в публикации привели слова главы Полтавской ОГА Дмитрия Лунина. Тот сказал, что Украине грозит очередной массированный ракетный удар.

Утром 14 января под обстрел попали несколько городов Запорожской области. Среди них — само Запорожье, Бердянск и Мелитополь. Полноценной информации о последствиях прилетов пока нет.