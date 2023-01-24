Мир 24 января 2023, 15:46 Воздушная тревога прозвучала в ряде украинских областей «Воздушная тревога»: сигналы тревоги прозвучали в Харьковской, Полтавской областях Украины Unsplash

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Днем 24 ноября воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Воздушная тревога».

В сообщении сказано: «13:56 (14:56 по московскому времени) воздушная тревога в Харьковской области. Следите за дальнейшими уведомлениями».

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В это же время воздушная тревога раздалась в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской, Херсонской областей, ДНР, а также в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях. Воздушную сирену еще через две минуты услышали в Сумской области. Примерно через полчаса после этого поступили сообщения об отмене воздушной тревоги в этих регионах.

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Россия стала наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины в октябре 2022 года. Это произошло через несколько дней после теракта на Крымском мосту. Российские власти уверены, что за ним стоят украинские спецслужбы.