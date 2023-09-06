Мир 06 сентября 2023, 05:12 Воздушная тревога прозвучала в половине областей Украины Воздушная тревога прозвучала в 12 областях Украины РИА «Новости»

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Воздушная тревога прозвучала в 12 регионах Украины. Эта информация появилась из официального ресурса для оповещения населения.

На сайте показано, что сигналы тревоги услышали жители Киева и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

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Кроме того, сирену включили на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее стало известно о взрывах в городе Рени Одесской области. Потом появилась информация о крупном пожаре в регионе. Также возгорание после взрыва началось в Днепропетровской области 4 сентября.

Еще 30 августа воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в украинской столице.