Воздушная тревога объявлена во Львове и Киеве

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Львове, жителей просят срочно пройти в укрытия. Об этом сообщило украинское издание УНИАН.

Украинский телеканал «24» добавил, что в качестве укрытия для людей доступны все станции метрополитена. Они открыты в любое время суток.

По информации агентства, в украинской столице в районе пяти часов утра прогремело несколько взрывов. В частности, они были слышны в Печерском и Голосеевском районах города, а в районе Троещины раздалось сразу шесть взрывов.

«Львов! Необходимо идти в укрытие! Только что прозвучала сирена, означающая воздушную тревогу», — написал в Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовой.

Накануне в Киеве уже звучали сирены воздушной тревоги. На фоне тревожной обстановки жители столицы и Харькова стали использовать метро в качестве бомбоубежища. Там им бесплатно раздавали воду.