Воздушная тревога заработала в центре и на юге Украины, включая Одессу | 360°

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Воздушная тревога заработала в центре и на юге Украины, включая Одессу

«Известия» сообщили о воздушной тревоге в центре и на юге Украины

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Утром 12 октября воздушную тревогу объявили в центре и на юге Украины, в том числе, и в Одессе. Об этом сообщил Telegram-канал газеты «Известия» со ссылкой на СМИ.

Издание «Вести» заявило, что тревога слышна во всей Одесской области.

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Сообщения о воздушной тревоге на Украине стали появляться утром 12 октября. Ранее писали, что она объявлена в Киеве, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях. Людей просили оставаться в укрытиях.

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Воздушная тревога во многих регионах Украины раздается уже третий день подряд. Россия с 10 октября наносит массированные удары по важным объектам украинской инфрастуктуры. В результате этого многие области столкнулись с проблемами с электричеством.

Российские власти заявили, что таким образом отвечают на взрыв Крымского моста. За терактом, под данным ФСБ РФ и СК РФ, стоят спецслужбы Украины.

Украина

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