Воздушная тревога объявлена в армянском городе Капан

Ранее в армянском спасательном ведомстве отмечали, что сирена воздушной тревоги сработала также в двух других городах — в Горис и Мегри. Как позже пояснили в МЧС, сигнал воздушной тревоги был дан только по Капану, а в двух других населенных пунктах сирена сработала из-за технической ошибки.

Жители Капана получили сообщения на телефон с призывом спуститься в бомбоубежища, пишет газета «Известия».

Отношения Азербайджана и Армении резко ухудшились в конце сентября 2020 года, когда в Нагорном Карабахе начались военные действия. В размораживании конфликта стороны винят друг друга. Анкара открыто говорит о том, что поддерживает Баку. Ереван заявил, что турки отправили в регион сирийских наемников. Однако Азербайджан это отрицает.