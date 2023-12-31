Мир 31 декабря 2023, 23:00 Воздушная тревога не помешала киевлянам запускать запрещенные фейерверки Фейерверки запустили в Киеве во время воздушной тревоги Freepik

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Звуки взрывов раздались в Киеве — в городе запускали фейерверки во время воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«О взрывах в Киеве сообщают местные паблики. Не исключено — кто-то снова запустил салют», — сказано в публикации.

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Отмечается, что это произошло в жилом массиве Осокорки. Издание напомнило, что запуск салютов в стране запрещен.

Ранее власти Киева и области объявили воздушную тревогу в связи с угрозой удара беспилотниками. Сирена гудела на всей территории страны.

Вечером 31 декабря в Чугуевском районе Харьковской области Украины прогремели взрывы. Сработали сирены воздушной тревоги.