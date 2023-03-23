23 марта 2023, 10:12
Воздушная тревога началась по всей Украине
Воздушная тревога началась в Киеве, Хмельницкой, Харьковской и других областях Украины
Утром 23 марта украинские власти объявили воздушную тревогу по всей стране. Об этом говорят данные следящего за обстановкой на Украине ресурса.
Первые сообщения появились в 09:44 по московскому времени. Сигналы разделись в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой области.
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«09:07 (10:07 по московскому времени) воздушная тревога в городе Киев», — сказано в сообщении.
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Далее сирены услышали жители Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и других областей страны.
«Внимание! Воздушная тревога», — написала в своем Telegram-канале глава Ивано-Франковской областной городской администрации Светлана Онищук.
Ранее советник командования военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что в стране могут ввести наказание за обнародование гражданами информации о пролете беспилотников и ракет.
Украина
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