Важное 23 марта 2023, 10:12 Воздушная тревога началась по всей Украине Воздушная тревога началась в Киеве, Хмельницкой, Харьковской и других областях Украины piqsels

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Утром 23 марта украинские власти объявили воздушную тревогу по всей стране. Об этом говорят данные следящего за обстановкой на Украине ресурса.

Первые сообщения появились в 09:44 по московскому времени. Сигналы разделись в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой области.

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«09:07 (10:07 по московскому времени) воздушная тревога в городе Киев», — сказано в сообщении.

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Далее сирены услышали жители Киевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и других областей страны.

«Внимание! Воздушная тревога», — написала в своем Telegram-канале глава Ивано-Франковской областной городской администрации Светлана Онищук.

Ранее советник командования военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что в стране могут ввести наказание за обнародование гражданами информации о пролете беспилотников и ракет.