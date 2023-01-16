Важное 16 января 2023, 08:53 Воздушная тревога началась на востоке Украины «Воздушная тревога»: воздушную тревогу объявили на востоке Украины flickr

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Сигналы воздушной тревоги раздались в восточных регионах Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Воздушная тревога».

«Повторная тревога в Днепропетровской области», — сказано в сообщении.

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Также повторная тревога прозвучала в Харьковской, Полтавской областях и в контролируемой киевским режимом Запорожской области.

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По данным украинского энергохолдинга ДТЭК, экстренные отключения света проходят в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях Украины. Ранее холдинг проинформировал об ударах по двум ТЭС, одну из которых пришлось остановить.

Минэнерго Украины подтвердило поражение объектов инфраструктуры в некоторых регионах. В частности, речь идет о Киевской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом написало РИА «Новости».

Россия начала наносить удары по объектам украинской критической инфраструктуры в первой половине октября 2022 года. Она пошла на этот шаг после теракта на Крымском мосту.