08 марта 2024, 23:54
«Воздух начинает дрожать». В США содрогнулись перед российскими «Кинжалами»
Defense: удары «Кинжалами» по ВСУ меняют положение дел на поле боя
Атаки российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» по украинским войскам меняют положение дел на поле боя, потому что ВСУ не могут понять, откуда по ним запустили оружие. Об этом сообщили в эфире американского YouTube-канала Defense TV.
«Даже воздух начинает дрожать, когда „Кинжал“ разгоняется до скорости в десять махов (скоростей звука — прим. ред.)», — заявил автор видеоролика.
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По его мнению, удары «Кинжалов» по военной инфраструктуре Украины продемонстрировали, что подобного оружия еще не было ни у кого в мире.
Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал, что военные России эффективно используют авиационные гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» в зоне специальной военной операции. По его словам, комплекс уже применяли для поражения особо важных целей.
Также глава государства подчеркнул, что за последние шесть лет работа в области вооружений стала развиваться более высокими темпами.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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