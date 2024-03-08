Мир 08 марта 2024, 23:54 «Воздух начинает дрожать». В США содрогнулись перед российскими «Кинжалами» Defense: удары «Кинжалами» по ВСУ меняют положение дел на поле боя РИА «Новости»

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Атаки российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» по украинским войскам меняют положение дел на поле боя, потому что ВСУ не могут понять, откуда по ним запустили оружие. Об этом сообщили в эфире американского YouTube-канала Defense TV.

«Даже воздух начинает дрожать, когда „Кинжал“ разгоняется до скорости в десять махов (скоростей звука — прим. ред.)», — заявил автор видеоролика.

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По его мнению, удары «Кинжалов» по военной инфраструктуре Украины продемонстрировали, что подобного оружия еще не было ни у кого в мире.

Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал, что военные России эффективно используют авиационные гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» в зоне специальной военной операции. По его словам, комплекс уже применяли для поражения особо важных целей.

Также глава государства подчеркнул, что за последние шесть лет работа в области вооружений стала развиваться более высокими темпами.