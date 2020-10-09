ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост заражений коронавирусом

Больше всего новых больных зарегистрировали на Американском континенте — 122 715. Следом идут Европа (96 996) и Юго-Восточная Азия (89 674).

В мире, согласно статистике ВОЗ, число заболевших коронавирусом превысило 36 миллионов, умерли 1 049 810 пациентов.

До этого рекордный прирост больных ВОЗ фиксировала 4 октября. В тот день заразились 330 тысяч человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который собирает официальную статистику в режиме реального времени, в мире выявили уже более 36,3 миллиона зараженных.

По общему количеству случаев заболевания лидируют США (почти 7,6 миллиона), Индия (6,8 миллиона) и Бразилия (пять миллионов). Четвертое место занимает Россия с 1,2 миллиона подтвержденных случаев.

С начала октября в России выявляют по 10-11 тысяч заразившихся ежедневно. До этого больше 11 тысяч новых больных регистрировали только в мае, в разгар первой волны эпидемии.