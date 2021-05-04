ВОЗ запланировала вакцинировать все человечество в 2022 году

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году удастся вакцинировать большинство взрослого населения во всем мире. Для этого самой организации понадобится от 35 до 45 миллиардов долларов, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Деньги пойдут на финансирование международной программы ACT Accelerator, запущенной для борьбы с пандемией. В рамках программы действует проект COVAX по снабжению недорогими вакцинами бедных стран.

Препараты по программе COVAX уже получили Ангола, Руанда, Нигерия, Кения, Демократическая Республика Конго, Молдавия, Украина и другие страны.

На 2021 год, по словам Гебрейесуса, программа недофинансирована на 19 миллиардов долларов.

«По нашим оценкам, в следующем году нам потребуется еще 35-45 миллиардов долларов для вакцинации большинства взрослых во всем мире», — сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что вопрос финансирования глобальной программы вакцинации могут решить только лидеры стран «большой семерки». Они могут выделить значительную часть суммы на прививочную кампанию.