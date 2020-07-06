ВОЗ заявила, что надеется на сотрудничество с РФ по вакцине от COVID-19

В России проводят испытания отечественного препарата от коронавируса — авифавира. В ВОЗ ждут результатов тестирования, но уже заинтересовались произведенной в РФ вакциной.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила РИА «Новости», что в ВОЗ надеются на сотрудничество с Россией.

«Мы в курсе, что проводятся испытания авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов», — сказала она.

В ВОЗ подчеркнули, что «заинтересованы в российской вакцине».

Сейчас у организации для разработчиков вакцин есть Тесты солидарности. Сваминатан сказала, что надеется на сотрудничество с учеными из РФ.

Россия пока не принимает участие в Тестах солидарности препаратов от корониавруса. К программе, которую проводит ВОЗ, не присоединились еще несколько стран. По имеющимся данным, это США, Великобритания, Китай и Франция.

Ученые из новосибирского центра «Вектор» уже завершили испытания трех прототипов вакцины от COVID-19, которые сами и разработали. Сейчас также тестируют препарат, созданный в НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.

ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. В мире уже выявили свыше 10,9 миллиона больных COVID-19. Скончались более 523 тысяч человек. Вторую волну инфекции специалисты ждут вместе с сезоном ОРВИ.