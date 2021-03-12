ВОЗ выступила против паспортов вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отказаться от введения паспортов для вакцинировавшихся от коронавируса. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«ВОЗ не рекомендует паспорта, чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду», — заявила она.

Причина этой рекомендации кроется в нехватке медицинских препаратов, а также в проверке их эффективности по предупреждению инфекции.

По данным Вуйнович, в мире произведено 250 миллионов доз вакцины, написал «ФедералПресс».

Приблизительно через три месяца ВОЗ сформирует позицию о ковид-паспортах, добавила Вуйнович.

По данным оперативного штаба, на 10 марта в России введены семь миллионов инъекций вакцины от коронавируса. Использование большинства препаратов требует двух инъекций для одного человека, чтобы сформировался крепкий иммунитет.