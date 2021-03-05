ВОЗ высказалась о планах Европы ввести паспорта вакцинации

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что планы по введению Еврокомиссией паспортов вакцинации вызывают серьезные опасения.

Клюге заверил, что надо объединять науку и политические реалии. Организация берет за основу научное знание, напомнил он. Однако ВОЗ осознает, что правительства сталкиваются с политической реальностью, рассказал Клюге в интервью изданию Welt.

Также он напомнил, что есть серьезные опасения по поводу того, что ничего не известно о сроках сохранения иммунитета после вакцинации от коронавируса.

«Вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, но необязательно заражение других людей», — предостерег он.

Кроме того, Клюге считает, что паспорт вакцинации усугубляет неравенство. Привитые получают паспорта, у кого нет прививки, не получают. Он задался вопросом о том, кому нужен этот паспорт вакцинации. По его мнению, молодежи. Он тут же заметил, что она далеко не первая в очереди на вакцинацию.

Лидеры Евросоюза считают необходимым введение электронных прививочных паспортов для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель в первый день саммита ЕС, сообщил Focus.

Власти Германии, напомнила канцлер, уже одобрили разработку национального сертификата вакцинации, добавила «Газета.ru».