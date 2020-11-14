ВОЗ вторые сутки подряд зафиксировала рекордное заражение коронавирусом в мире

Суточное количество летальных исходов от коронавируса также увеличилось до 9 797 случаев. День назад было 9 623 смерти. С начала пандемии жертвами инфекции стали 1 300 576 человек.

В последний раз максимальное количество заражений фиксировали в пятницу, 13 ноября. Тогда ВОЗ сообщала о 628 136 случаях.

Лидеры по количеству зараженных не изменились. На первом месте остались США, где суточный прирост составил 193 734 заражения, увеличив общее количество до 10 460 365.

Второе место досталось Индии, где за сутки зафиксировали прирост в 44 684 случая. Общее число зараженных составило в стране 8 773 479 человек. Замкнула тройку Бразилия с суточным приростом 33 207 случаев и общим результатом 5 781 582 зараженных.

Россия расположилась на четвертом месте. За сутки в стране зафиксировали 22 702 случая. Общее число заражений по стране с начала пандемии составило 1 903 253 случая.