ВОЗ включила Moderna в список вакцин для использования в ЧС

Вакцина Moderna от коронавируса попала в список препаратов Всемирной организации здравоохранения, рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. Эксперты организации оценили ее эффективность в 94,1%.

Moderna включена в список 30 апреля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распространенное заявление ВОЗ. Вакцина стала пятой, одобренной ВОЗ.

«Сегодня ВОЗ включила вакцину Moderna от COVID-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнули в организации.

Использование вакцины, основанной на м-РНК, рекомендовано для пациентов старше 18 лет. Эффективность препарата, по составленным экспертами оценкам, составляет 94,1%.

Вакцину можно хранить при температуре от -25 до -15 градусов. До 30 дней Moderna не теряет своих свойств при температурном режиме 2-8 градуса.

Ученые установили, что из-за COVID-19 резко повышается вероятность образования тромбов в сосудах мозга. После применения вакцин Pfizer и Moderna риск возникновения тромбов сопоставим с прививкой препаратом AstraZeneca.