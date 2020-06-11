ВОЗ: в Республике Конго высокий риск распространения Эболы

По данным RT, представитель ВОЗ Нгой Нсенга уточнил, что «риск на уровне страны, на национальном уровне, высок, но на региональном и мировом уровнях — средний».

«На данном этапе вспышка не такая масштабная, по крайней мере, с точки зрения известных случаев заражения», — рассказал он и добавил, что в стране уже началась вакцинация граждан.