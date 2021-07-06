ВОЗ увидела стабилизацию ситуации с ковидом в мире

Ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась на очень высоком уровне. Эпидемическая обстановка в мире сейчас лучше, чем два-три месяца назад. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Трансляция его выступления прошла на странице организации в Twitter.

«Если посмотреть на график [заболеваемости COVID-19] за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне», — отметил Райан.

По словам представителя ВОЗ, в разных странах ситуация с ковидом развивается по своим сценариям: в одних государствах идет резкий спад заболеваемости, а в других — выявляют большое количество случаев болезни. Райан подчеркнул, что так происходит из-за распространения новых штаммов коронавируса, отмены ограничений и возросшей социальной активностью людей.

По данным университета Джона Хопкинса, с марта прошлого года в мире выявили 184 114 227 случаев COVID-19. От болезни умерли почти четыре миллиона человек.