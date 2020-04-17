ВОЗ: тест на антитела не скажет об иммунитете от коронавируса у переболевших

Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение о тестировании на коронавирус. В нем говорится, что тесты на антитела не могут показать наличие иммунитета.

Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове, пишет CNBC. «Тесты на антитела позволяют измерить уровень антител, но это не означает, что кто-то с „антителами“ обладает иммунитетом», — заявила она.

По словам Керхове, серологические тесты или тесты на антитела могут показать лишь, что человек переболел COVID-19. Или например, что был бессимптомным носителем.

Однако практика китайских врачей говорит об обратном. В начале апреля гонконгские вирусологи провели полноценное испытание переливания крови на хомяках. Оно прошло успешно и не привело ни к одному летальному исходу.

Ранее в Москве начали лечить COVID-19 переливанием плазмы крови переболевших инфекцией. Эффективность способа признали и вирусологи. Но на этом ученые не остановятся и будут дальше искать новые средства против коронавируса.

В мире зафиксировано 2 214 861 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них погибли — 150 948 человек, свидетельствуют данные института Хопкинса.