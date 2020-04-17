ВОЗ: тест на антитела не скажет об иммунитете от коронавируса у переболевших
Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове, пишет CNBC. «Тесты на антитела позволяют измерить уровень антител, но это не означает, что кто-то с „антителами“ обладает иммунитетом», — заявила она.
По словам Керхове, серологические тесты или тесты на антитела могут показать лишь, что человек переболел COVID-19. Или например, что был бессимптомным носителем.
Однако практика китайских врачей говорит об обратном. В начале апреля гонконгские вирусологи провели полноценное испытание переливания крови на хомяках. Оно прошло успешно и не привело ни к одному летальному исходу.
Ранее в Москве начали лечить COVID-19 переливанием плазмы крови переболевших инфекцией. Эффективность способа признали и вирусологи. Но на этом ученые не остановятся и будут дальше искать новые средства против коронавируса.
В мире зафиксировано 2 214 861 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них погибли — 150 948 человек, свидетельствуют данные института Хопкинса.