ВОЗ сообщила о новой вспышке Эболы

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о новой вспышке лихорадки Эбола. Она возникла в Республике Конго.

Об этом глава ВОЗ написал на своей странице в Twitter.

По его словам, выявлено уже шесть случаев заболевания. Четыре из них с летальным исходом. Он отметил, что сотрудники ВОЗ уже прибыли в регион. Они оказывают Минздраву Конго необходимую помощь.

«Эта вспышка является напоминанием о том, что # COVID19 — не единственная угроза здоровью людей. ВОЗ продолжает отслеживать и реагировать на многие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения», — подчеркнул он.

В Конго эпидемия началась летом 2018 года. В странах Западной Африки вспышка Эбола была зарегистрирована в 2015 году и унесла жизни, по разным оценкам, от восьми тысяч до 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ученые нашли, как победить вирус Эбола. Два экспериментальных препарата признали наиболее эффективными.