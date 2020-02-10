ВОЗ направила группу своих экспертов в Китай в связи с ситуацией с коронавирусом. В организации заметили, что специалисты могут видеть лишь «верхушку айсберга» 2019-nCoV и не знать, как на самом деле обстоят дела.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал в Тwittеr, что лично проводил международную экспертную миссию ВОЗ.

Ее возглавил доктор Брюс Эйлворд. По словам Гебрейесуса, он обладает большим опытом действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с общественным здравоохранением.

Директор ВОЗ добавил, выявлены случаи заражения новым типом коронавируса у людей, которые не ездили в Китай. Возможно, распространение 2019-nCoV в других странах более масштабное, чем предполагается.

«Короче говоря, может, мы видим лишь верхушку айсберга», — подчеркнул Гебрейесус.

Он призвал все страны быть готовыми к вспышке 2019-nCoV и сделать все возможное, чтобы сдержать распространение вируса.

«Это означает возможность быстро диагностировать заболевание в лаборатории, отслеживание контактов и наличие других инструментов в арсенале здравоохранения», — заключил директор ВОЗ.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал 2019-nCoV, произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Жертвами коронавируса уже стали боле 900 человек, заражены свыше 40,1 тысячи.