ВОЗ: шесть вакцин находятся на стадии клинических испытаний
«У нас имеются более 200 вакцин-кандидатов, и шесть из них находятся на очень хорошей стадии, проходят клинические испытания», — отметил он. Его цитирует ТАСС.
Гебрейесус также подчеркнул важность доступности вакцины от коронавируса нового типа для всех стран мира. Он заявил, что следует рассматривать вакцину как «общественное благо» и «глобальный общественный продукт», так как мир экономически восстановится быстрее, если вакцину получат все.
В ВОЗ упомянули, что пока клинические испытания не завершены, рано говорить о том, что вакцина уже есть, так как ее эффективность и безопасность находятся в приоритете. Ведь побочные эффекты выявляются при массовой вакцинации.
Во время дискуссии Гебрейесус также выразил надежду, что США пересмотрят свое решение о выходе из ВОЗ, так как возможности этой страны «действительно спасли много жизней».