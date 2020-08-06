ВОЗ: шесть вакцин находятся на стадии клинических испытаний

Сейчас в мире ученые работают более чем над 200 вакцин от SARS-cov-2. Из них шесть уже находятся на стадии клинических испытаний. Об этом рассказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе онлайн-дискуссии на форуме по безопасности в американском городе Аспен.

«У нас имеются более 200 вакцин-кандидатов, и шесть из них находятся на очень хорошей стадии, проходят клинические испытания», — отметил он. Его цитирует ТАСС.

Гебрейесус также подчеркнул важность доступности вакцины от коронавируса нового типа для всех стран мира. Он заявил, что следует рассматривать вакцину как «общественное благо» и «глобальный общественный продукт», так как мир экономически восстановится быстрее, если вакцину получат все.

В ВОЗ упомянули, что пока клинические испытания не завершены, рано говорить о том, что вакцина уже есть, так как ее эффективность и безопасность находятся в приоритете. Ведь побочные эффекты выявляются при массовой вакцинации.

Во время дискуссии Гебрейесус также выразил надежду, что США пересмотрят свое решение о выходе из ВОЗ, так как возможности этой страны «действительно спасли много жизней».