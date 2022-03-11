ВОЗ рекомендовала Украине ликвидировать опасные патогены из лабораторий

Уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, рекомендовала Украине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сделать это предлагалось для предотвращения возможных утечек. Такая информация содержится в письме ВОЗ, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила о том, что на Украине действительно есть объекты биологических исследований. При этом Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы полученные в результате исследований материалы не попали в руки российских сил.

Минобороны России в ответ заявило, что таким выступлением Нуланд еще раз подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.

По информации ВОЗ, организация несколько лет сотрудничала с медицинскими властями Украины, содействуя внедрению методов безопасности.

«В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки», — сообщила организация в элетронном письме агентству.

При этом не было указано, когда именно был сделана рекомендация и какие именно патогены хранились в украинских лабораториях. Также неизвестно, выполнила ли украинская сторона рекомендации ВОЗ.