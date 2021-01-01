ВОЗ рекомендовала использовать вакцину Pfizer в экстренных случаях

«ВОЗ сегодня внесла вакцину Comirnaty против COVID-19 в список для экстренного использования, что сделало вакцину Pfizer/BioNTech первой, получившей экстренное подтверждение от ВОЗ с момента начала вспышки год назад», — отмечается в сообщении.

В тексте говорится, что это событие дает странам возможность ускорить свои регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение. Кроме того, благодаря обновленному перечню, ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения могут закупить вакцину для распространения в нуждающихся в ней государствах.

Решение о включении вакцин в перечень было принято по итогам анализа данных по безопасности, эффективности и качества этих препаратов.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что скончался уже второй израильтянин, получивший первую дозу американской вакцины от коронавируса Pfizer. Врачи утверждают, что у 88-летнего мужчины были хронические проблемы со здоровьем.