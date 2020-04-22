ВОЗ рассказала, как Россия считает смертность от коронавируса

Смерть пациентов с COVID-19 считается вызванной коронавирусом, даже когда человек умер от сопутствующих заболеваний. Россия же отдельно ведет статистику по смертности от внебольничной пневмонии.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, сложность подсчета в том, что есть прямые случаи смерти от коронавирусной инфекции и есть те, которые происходят из-за других, сопутствующих заболеваний. Вуйнович подчеркнула, что после окончания пандемии этот вопрос будет детально исследован. При этом она обратила внимание на то, что в России ведется отдельная статистика по смертности от внебольничной пневмонии.

«Это первое заболевание, где, возможно, пропускается диагноз. И этот показатель сравнивается с 2019-м, с 2018-м годом», — заявила она.

Представитель ВОЗ отметила, что этот показатель в России не вырос, а наоборот немного снизился. По ее предположению это связано с тем, что в прошлые годы «была более высокая смертность, возможно, из-за других патогенов».

Вуйнович рассказала, что люди с пневмонией очень быстро обращаются за помощью. В связи с этим зарегистрировано не так много смертей от нее. Это влияет и на общий показатель смертности от COVID-19 в РФ. Она также добавила, что в России один из самых низких уровней летальных исходов от коронавируса в мире. Это может быть связано с тем, что эпидемия началась в разных регионах в разное время.

По последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая в 85 регионах. С начала эпидемии от коронавируса умерли 456 человек, вылечились 3873.