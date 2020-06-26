ВОЗ рассказал о ходе разработки вакцин от коронавируса в мире

Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna перешли на второй этап испытаний и скоро можно будет увидеть результаты тестов на людях. Об этом заявила на брифинге в Женеве главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Хорошая новость заключается в том, что у нас порядка 200 вакцин, которые находятся на разных стадиях тестов. Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях», — отметила специалист.

Она указала, из полтора десятка разрабатываемых препарату особого внимания достойны несколько вакцин. Они скоро перейдут на второй и третий этапы клинических испытаний. Англо-шведская компания AstraZeneca пока добилась больших успехов.

«Безусловно, судя по тому, на какой они находятся стадии, я думаю, что они, возможно, являются лидирующими кандидатами. Потому что, как вы знаете, они перешли на вторую стадию тестов, и очень скоро мы сможем увидеть результаты исследований на людях, и они уже планируют третью фазу испытаний», — сказала Сваминатан.

Ранее сообщалось, что лекарство для лечения новой COVID0-19 «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед» получил одобрение Минздрава РФ. Его уже испытали на добровольцах.