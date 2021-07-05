ВОЗ раскрыла главную цель вакцинации от COVID-19

Основная цель вакцинации от коронавирусной инфекции — защитить людей от тяжелого течения болезни. Препараты не предотвращают заражения, но более чем на 90% защищают от формирования тяжелой формы инфекции. С таким заявлением выступила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан. Видео с ее выступлением опубликовано на YouTube-канале ВОЗ.

Специалист напомнила, что у вакцин от коронавируса есть разная степень защиты от заражения. Она может составлять от 70 до 90%. Полной защиты не дает ни один препарат.

«Главная цель этих вакцин состоит в предотвращении тяжелого заболевания. Мы хотим, чтобы инфицированные люди выздоравливали, а не становились серьезно больными», — подчеркнула Сваминатан.

Она отдельно отметила, что прививка также снижает риски передачи инфекции другим людям, а значит количество новых случаев инфекции при большом количестве вакцинированных значительно снижается.

Отдельно специалист рассказала о штамме «дельта», который отличается высокой заразностью, а значит быстро распространяется. По словам Сваминатан, для борьбы с этим возбудителем требуется высокий уровень антител в крови. Их может обеспечить полный курс вакцинации.

В России на сегодняшний день сделать прививку от коронавируса можно тремя препаратами: «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» и «КовиВак» — разработка центра имени Чумакова.

Сегодня стало известно о начале испытаний вакцины от коронавируса, которая предназначена для подростков. Участникам введут уменьшенную дозу препарата. Клинические исследования проходят в московских больницах. Все подростки прошли специальный отбор. Их родители дали согласие на участие в испытаниях.