ВОЗ раскритиковала Европу за медленную вакцинацию от коронавируса

Проведение вакцинации от коронавируса в Европе идет очень медленно. Только 4% населения получили обе дозы препарата и еще 10% — один укол. Необходимо ускорить этот процесс, так как идет серьезный рост новых случаев заражения. Об этом говорится в сообщении европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.

По данным организации, только за прошлую неделю количество новых случаев заражения коронавирусом выросло до 1,6 миллиона, умерли 24 тысячи человек.

«Ситуация вызывает серьезное беспокойство. Появились риски, что во время весенних религиозных праздников люди начнут посещать храмы, что приведет к новым случаям заражения», — заявил региональный директор по чрезвычайным ситуациям европейского бюро Дорит Ницан.

Он отметил, что преобладающим штаммом вируса в Европе стал B.1.1.7. Изначально эта версия возбудителя появилась в Великобритании, но сейчас распространилась на всю Европу. Новый штамм отличается большей заразностью и приводит к тяжелому течению заболевания.

Глава бюро Ханс Клюге подчеркнул, что распределение вакцин от коронавируса в странах Европы происходит недопустимо медленно.

«Пока охват остается низким, нам необходимо сохранять ограничения, чтобы снизить количество заражений. Мы должны нарастить производство препарата и использовать оперативный способ доставки вакцин», — заявил он.

Клюге подчеркнул, что только масштабная вакцинация позволит Европе выйти из пандемии.

Всего с начала распространения коронавируса в Европе зафиксировали около 45 миллионов случаев заражения. Количество летальных исходов приближается к одному миллиону.