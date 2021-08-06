ВОЗ призвала страны не заставлять делать прививку от коронавируса при поездках за границу

Пока у людей не будет равного доступа к вакцинам от коронавируса, требование прививки не должно быть условием для международных поездок. Об этом на брифинге в Женеве заявили официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

«ВОЗ с самого начала ясно заявляла — мы не считаем, что вакцинация должна быть условием для международных поездок. Основанием для такой позиции является то, что пока в мире отсутствует равный доступ к вакцинам от SARS-CoV-2, не следует добавлять еще один пункт дискриминации в отношении людей, у которых нет такого доступа», — приводит ТАСС слова Яшаревича.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что организация поддерживает цифровую сертификацию вакцин от коронавируса. По его словам, специалисты ВОЗ сейчас разрабатывают технологии взаимодействия между сертификатами, которые в ходу сейчас.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что несмотря на успехи в вакцинации от SARS-CoV-2, человечеству грозит реальная опасность.