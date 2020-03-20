ВОЗ призвала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал лююдей отказаться от алкоголя и сигарет, а также посоветовал больше делать физических упражнений.

«Ограничьте употребление алкоголя и избегайте сахаросодержащих напитков, не курите. Курение может увеличить риск развития тяжелой формы заболевания, если вы будете инфицированы», — передает слова Гебрейесуса РИА «Новости».

Он также призвал кушать здоровую еду, которая укрепит иммунитет и даст организму полезные витамины, а также подчеркнул необходимость уделять спорту минимум полчаса в день.

«Если вы работаете из дома, следите за тем, чтобы не сидеть в одной и той же позиции долгое время. Вставайте и делайте трехминутные перерывы каждые 30 минут», — указал глава ВОЗ.

Он также указал, что сейчас от инфекции страдают и пожилые, и молодые люди, и попросил ответственней относиться к правилам безопасности.

Во всем мире сейчас более 266 тысяч зараженных, 11187 человек умерли и 90603 пациентов смогли излечиться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией.