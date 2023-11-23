23 ноября 2023, 06:11
ВОЗ призвала Китай поделиться данными о вспышках пневмонии у детей
ВОЗ запросила у Китая информацию в связи с вспышками пневмонии у детей
Всемирная организация здравоохранения обратилась к властям Китая за дополнительной информацией по вспышке респираторных заболеваний у детей. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
В организации отметили, что также ждут сведения по тенденциям в циркуляции микоплазменной пневмонии, респираторно-синцитиального вируса (RSV), SARS-CoV-2 и гриппа.
Реклама
«ВОЗ отправила Китаю официальный запрос о предоставлении информации об очагах пневмонии и росте респираторных заболеваний у детей», — говорится в сообщении.
ВОЗ сослалась на сообщение представителей Национальной комиссии здравоохранения Китая об увеличении числа респираторных заболеваний. Китайские власти объяснили их циркуляцией известных патогенов и отменой связанных с COVID-19 ограничений.
Ряд СМИ ранее сообщили о вспышке недиагностированной пневмонии среди детей в северных регионах Китая. В связи с этим ВОЗ обратилась за клинической и эпидемиологической информацией в Поднебесную.
Болезни
Китай
Реклама
Реклама