Мир 23 ноября 2023, 06:11 ВОЗ призвала Китай поделиться данными о вспышках пневмонии у детей ВОЗ запросила у Китая информацию в связи с вспышками пневмонии у детей РИА «Новости»

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Всемирная организация здравоохранения обратилась к властям Китая за дополнительной информацией по вспышке респираторных заболеваний у детей. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

В организации отметили, что также ждут сведения по тенденциям в циркуляции микоплазменной пневмонии, респираторно-синцитиального вируса (RSV), SARS-CoV-2 и гриппа.

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«ВОЗ отправила Китаю официальный запрос о предоставлении информации об очагах пневмонии и росте респираторных заболеваний у детей», — говорится в сообщении.

ВОЗ сослалась на сообщение представителей Национальной комиссии здравоохранения Китая об увеличении числа респираторных заболеваний. Китайские власти объяснили их циркуляцией известных патогенов и отменой связанных с COVID-19 ограничений.

Ряд СМИ ранее сообщили о вспышке недиагностированной пневмонии среди детей в северных регионах Китая. В связи с этим ВОЗ обратилась за клинической и эпидемиологической информацией в Поднебесную.