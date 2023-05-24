Мир 24 мая 2023, 03:31 ВОЗ призвала готовиться к пандемии пострашнее ковида РИА «Новости»

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус предупредил, что мир ждет куда более страшная угроза, чем COVID-19. Об этом он сообщил на ежегодной ассамблее организации в Женеве.

«Угроза появления другого варианта [COVID-19], способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом», — сказал глава ВОЗ.

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Мир должен быть готов в будущем дать этой угрозе ответ, пояснил Гебрейесус.

На днях ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе назвали причину большого количества смертей во время пандемии COVID-19. Большинство людей скончались не от коронавируса, а от вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП).

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «360» рассказал, что вирус на самом деле никуда не исчез и ковидный хвост будет тянуться еще долго, несмотря на то, что ВОЗ объявила об окончании пандемии.