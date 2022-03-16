ВОЗ приостановила инспекцию «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения временно приостановила инспекцию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Такое решение в ВОЗ объяснили техническими сложностями, вызванными санкциями.

Представители организации уточнили, что новая дата инспекции препарата будет объявлена, как только станет возможно, написало РИА «Новости».

В начале марта в ВОЗ заявляли, что инспекторы в этом месяце планируют посетить российские предприятия, которые производят «Спутник V», чтобы продолжить регистрацию препарата. Точные даты в организации не называли, а также указали на то, что процедура одобрения препаратов одинакова для всех. Но сроки зависят от ряда факторов, среди них — оперативность предоставления информации о производстве, составе и данных исследований вакцин.

В конце февраля Минфин США ввел санкции против Российского фонда прямых инвестиций и его руководителя Кирилла Дмитриева. РФПИ поставлял «Спутник V» в другие страны и прилагал усилия для того, чтобы вакцину признали на международном уровне.