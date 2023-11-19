Мир 19 ноября 2023, 08:11 ВОЗ приняла решение эвакуировать пациентов и сотрудников больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа ВОЗ начала готовить план эвакуации пациентов из больницы «Аш-Шифа» РИА «Новости»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) эвакуирует всех пациентов и персонал госпиталя «Аш-Шифа» в секторе газа. Мирных жителей вывезут с территории больницы в течение 24-72 часов. Об этом сообщил сайт ВОЗ.

Гуманитарная миссия, которая посетила больницу «Аш-Шифа», назвала ее «зоной смерти».

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«Ни воды, ни еды, ни электричества, ни топлива, запасы медикаментов исчерпаны», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесу своей странице в соцсети X.

Согласно сообщению пресс-службы, ситуацию в медкомплексе усугубляют обстрелы. Организация добавила, что на территории больницы вырыли большую братскую могилу, в которой находились более 80 тел.

Директор медучреждения «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сильмия отметил, что из-за блокады со стороны ЦАХАЛ в медцентре умерли все пациенты, находящиеся в реанимационном отделении. За неделю осады в госпитале погибли 54 человека.

ЦАХАЛ не требовал эвакуировать пациентов и медиков из больницы «Аш-Шифа». Израильские военные предоставили некоторым мирным жителям возможность выйти с территории медцентра по безопасному пути.