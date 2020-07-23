ВОЗ предупредила об опасности ночных клубов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует посещать ночные клубы. Они стали основным местом распространения коронавируса.

Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Трансляция брифинга велась в Twitter.

«Если у вас есть возможность не ходить в ночной клуб, то лучше не ходить туда. Мы никогда столько не говорили про ночные клубы, как за последние дни, но они становятся основным местом», — рассказала она.

Керкхове также попросила людей избегать массового скопления людей, где нельзя соблюдать социальную дистанцию.

На днях в ВОЗ рассказали о начале вакцинации от коронавирусной инфекции. Прививки от вируса не стоит ждать раньше середины следующего года. Вместе с тем в Минобороны РФ сообщили, что российский препарат от коронавируса уже готов.